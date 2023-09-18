وزير الخارجية الصيني في روسيا: العلاقات بين البلدين تتطور بشكل كبير

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي في بداية محادثاته في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إن التفاعل بين روسيا والصين بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج يتطور بنشاط.

وأضاف وانج يي أنه "في ظل القيادة الاستراتيجية لرئيسي البلدين، تواصل العلاقات بين الصين وروسيا الحفاظ على ديناميكيات إيجابية للتنمية".

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون متبادل المنفعة بين موسكو وبكين يواصلان التعمق على مختلف المسارات، في حين أن الاتصالات بين مواطني البلدين أصبحت أكثر نشاطا.

ويزور عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية ووزير الخارجية وانج يي روسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر.

وسيشارك وزير الخارجية الصيني في الجولة الثامنة عشرة من المشاورات الروسية الصينية حول الأمن الاستراتيجي.