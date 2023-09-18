ماذا يفعل وزير الخارجية الصيني في روسيا؟

بدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الاثنين رحلته التي تستغرق أربعة أيام إلى روسيا لحضور الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين الصين وروسيا، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز.

ومن المتوقع مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأمن، وذلك عقب اجتماعه الذي استمر يومين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مالطا.

قال خبراء صينيون اليوم الاثنين إن المشاورات الاستراتيجية، باعتبارها قناة مؤسسية بين الصين وروسيا، تلعب دورا حاسما كقناة تبادل رفيعة المستوى، وكذلك لضمان الدعم المتبادل في الوضع الدولي المعقد، وتأطير العلاقات الثنائية، ومناقشة اتجاه التفاعلات بين الصين وروسيا لبقية العام، وتمهيد الطريق لاجتماع محتمل بين رئيسى الدولتين.

تعكس المجموعة الواسعة من المواضيع أيضًا المصالح المشتركة الواسعة والعميقة لروسيا والصين في النظام الاقتصادي والأمني ​الذي تعززه دول الجنوب العالمي، فضلاً عن التأثير العميق للعلاقات بين بكين وموسكو على تعزيز التعددية.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في بيان مقتضب اليوم الاثنين، عن زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين لروسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر، بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

تعد رحلة وانج إلى روسيا نشاطًا منتظمًا في إطار آلية التشاور الأمني ​الاستراتيجي وتهدف إلى تحقيق التفاهمات المشتركة المهمة بين رئيسي البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، وإجراء اتصالات متعمقة حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على العلاقات الثنائية. وأشار المتحدث إلى المصالح الأمنية الاستراتيجية للبلدين.

والتقى وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وسيناقشان الأزمة الأوكرانية وقضايا الأمن في أوكرانيا و آسيا والمحيط الهادئ ومختلف جوانب التعاون الثنائي، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس يوم الاثنين.

وبحسب تاس، فمن الممكن أن يعبر كبار الدبلوماسيين عن رفضهم لسياسة المواجهة التي تنتهجها الكتلة الغربية ومحاولاتها لاحتواء تنمية الدول من خلال العقوبات.



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام في يوليو، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الصين في أكتوبر، ويخطط لها لتتزامن مع منتدى الحزام والطريق .

قال لي هايدونج، الأستاذ في جامعة الشؤون الخارجية الصينية، لصحيفة جلوبال تايمز اليوم الاثنين، إن المواءمة المستمرة بين الصين وروسيا على المستوى الاستراتيجي تساعد الجانبين على دعم بعضهما البعض في الوضع الدولي المعقد والاستجابة بشكل أكثر فعالية للتحديات المختلفة.

وتأتي زيارة وانج وسط انعقاد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومع ذلك، أكد تشانغ أن التعاون بين الصين وروسيا ليس في الواقع موجها ضد أي طرف ثالث وليس ذو طبيعة تصادمية.

وقال تشانغ لصحيفة جلوبال تايمز يوم الاثنين إن التعاون بين الصين وروسيا في المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف يهدف إلى تعزيز ديمقراطية النظام الدولي ودعم التعددية، مما يساعد على رفع مستوى الحوكمة العالمية.



وقبل قليل ، دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى تعزيز التعاون مع روسيا، بينما أكد نظيره الروسي سيرجي لافروف على عزم روسيا والصين على تعزيز العلاقات والتعاون بينهما، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وذكر وزير الخارجية الصيني أن التعاون الصيني ـ الروسي غير موجه ضد أي طرف خارجي .

وأردف وزير الخارجية الصيني بإن التعاون مع روسيا يعزز جهود مواجهة "الهيمنة" على المسرح الدولي.



واعتبر لافروف أن التعاون بين موسكو وبكين مهم من أجل عالم "متوازن وعادل".

بدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الاثنين رحلته التي تستغرق أربعة أيام إلى روسيا لحضور الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين الصين وروسيا، ومن المتوقع مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأمن، وذلك عقب اجتماعه الذي استمر يومين. مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مالطا .

