وديا.. العبور يتعادل إيجابيا مع سبورتنج 1/1

في إطار التجارب الودية التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم العبور إستعداداً للدوري، تعادل العبور مع نظيره سبورتنج بهدف لهدف سجله اللاعب مصطفى يُسري، فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب نادي العبور.

بحضور علاء السيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة

وعماد قرني عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من:

الدكتور عطية السيد مديراً فنياً

وليد جابر مدرب عام

حسام عوض مدرب عام

ياسر عثمان معد بدني

محمد عبدربه مدرباً لحراس المرمي

محمد السيد شاهين مديراً إدارياً

خالد عبدون إدارياً

حمدي عواد إدارياً

أحمد يوسف طبيباً

زين إبراهيم أخصائى تأهيل

رضا عبدالله أخصائي إصابات

اسلام خطاب أخصائي إصابات

تيسير مبروك وعمر جمعة شمروخ ومحمد حسين أحمد مسئولو مهمات.