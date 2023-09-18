أشرف زكي ينعى الفنان أشرف مصيلحي ويعلن عن موعد العزاء

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف مصيلحي، عن وفاته في عمر ال ٤٩ عاما، مضيفا ان اليوم شهدت جنازته أكثر من ٢٥٠ سيارة في مشهد لم يراه من قبل في المقابر واثناء دفن اشرف مصيلحي، فهم من أحبائه وأصدقائه الأوفياء.



وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على فضائية سي بي سي تقديم الإعلامي عمرو خليل أن أشرف يتميز بالجدعنة الشديدة، ولم يرد طلب أحد، وخدوم ، فهو شخص نادر.

موهوب و متميز في عمله

وأكد نقيب الممثلين أن الفنان أشرف مصيحلي كان موهوبا و متميزا في عمله، فهو شخصية نادرة، وسوف يتلقون العزاء غدا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.