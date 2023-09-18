عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديدات بتخلف الحكومة عن السداد.. اندلاع خلاف كبير بين الجمهوريين وإدارة بايدن

بايدن ومكارثي
بايدن ومكارثي

مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الحكومة الأمريكية في 30 سبتمبر، تسعى إدارة بايدن إلى الحصول على حزمة بقيمة 24 مليار دولار لأوكرانيا من خلال الكونجرس الأمريكي، ولك الأمر ليس بهذه السرعة، كما يقول الجمهوريون في مجلس النواب.

اشتبك الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس النواب مرة أخرى بشأن إنفاق الميزانية الفيدرالية. وفي منتصف ليل الثلاثين من سبتمبر، قد تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها ما لم يوافق الكونجرس على تشريع الإنفاق.

ويبدو أن كل طرف يحاول الاستفادة من إلحاح هذه اللحظة، حيث يريد البيت الأبيض والحزب الديمقراطي تمرير 44 مليار دولار من التمويل الطارئ بسرعة، والذي يتضمن حزمة بقيمة 24 مليار دولار لنظام كييف، والتي طلبها الرئيس جو بايدن في أوائل أغسطس.

وطلب البيت الأبيض مبلغًا أقل، 16 مليار دولار، لتجديد صندوق الإغاثة في حالات الكوارث التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وللتعامل مع عواقب حرائق الغابات في ماوي ولويزيانا، والفيضانات في فيرمونت، والإعصار الكبير في فلوريدا.

ويعتقد الجمهوريون في مجلس النواب أنه ليس من العدل جمع المساعدات المحلية والمساعدات المقدمة لأوكرانيا في مشروع قانون واحد، ويصرون على ضرورة الفصل بينهما.

وزير الدفاع الألماني: برلين تخصص 400 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا

أوكرانيا تتحرك دوليا ضد 3 دول أوروبية.. وتحذير إسباني

وقال السيناتور الجمهوري ريك سكوت: “يجب إنجاز هذا. يجب أن يتم بشكل منفصل. يجب أن يتم تنفيذه بطريقة مشتركة بين الحزبين”.

ومن جانبه، اقترح رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الذي أوضح مراراً وتكراراً أنه لا يريد إلقاء أموال دافعي الضرائب الأميركيين في الثقب الأسود المتمثل في الصراع الأوكراني، حلاً وسطاً: تمرير إجراء مؤقت أولاً لمنحهم المزيد من الأموال. الوقت للتفاوض بشأن مزيد من التمويل الحكومي.

وقال مكارثي للصحفيين: “سنقوم بإنجاز ذلك، لن يفوز أحد في إغلاق الحكومة”.

ويحظى مكارثي بدعم أعضاء تجمع الحزب الجمهوري في الشارع الرئيسي وتجمع حرية مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون المقترح أن يمدد التمويل الحكومي حتى 31 أكتوبر، ويفرض خفضاً في الإنفاق بنسبة 8% تقريباً على أغلب الوكالات الفيدرالية (باستثناء البنتاجون)، والأهم من ذلك أنه لن يشمل مساعدات إضافية لأوكرانيا.

وذكرت الصحافة الأمريكية أن دعم أوكرانيا أصبح “أكثر إثارة للجدل” بين المشرعين الأمريكيين.

وقالت النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا لوسائل الإعلام في وقت سابق من هذا الشهر: “أنا لا أؤيد أي إنفاق لأوكرانيا، وهذا أحد خطوطي الحمراء. ويشترك تجمع الحرية في مجلس النواب في موقف مماثل. وكذلك تفعل أغلبية من عامة الناس في الولايات المتحدة، الذين يقولون لمستطلعي الرأي إن الولايات المتحدة قد زودت كييف بالفعل بالتمويل الكافي”.

إدارة بايدن أوكرانيا الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

دبلوماسي عربي يعيش وحيدا.. القصة الكاملة لـ جريمة شقة الجيزة

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

اتجاه جديد يجتاح أوروبا.. قلق أمريكي من حليف روسيا المحتمل بالقارة العجوز

العالم علي وشك كارثة.. مخاوف من قرار بايدن “المخيف” بإرسال قوات لأوكرانيا

جورجيا تتهم مسؤولاً أوكرانيًا كبيرًا بالتخطيط للإطاحة بحكومتها

إقالة جماعية.. بيان عاجل من الحكومة الليبية بشأن مدينة درنة المنكوبة

وزير الدفاع الألماني: برلين تخصص 400 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا

توافق ومحبة.. أول تعليق من بن زايد على زيارة السيسي إلى الإمارات

الرئيس الإيراني بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع واشنطن: كان عملا إنسانيا

تسقط بنفسها.. الجيش الأوكراني يطلق طائرات بدون طيار مصنوعة من الخشب

ترشيحاتنا

البحرين تعزي مصر في ضحايا انقلاب الحافلة العسكرية

لم تحدث في التاريخ.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مغامرة للجيش الأوكراني

أحمد موسى: الطائرات المصرية قامت بتسليم المساعدات الإنسانية لليبيين

أحلامك أوامر.. متحدث التعليم يعلن استجابة الوزارة لحالة الطفل حمزة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة.. ونبأ سار بشأن الوضع الصحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

بحضور شخصيات عامة.. افتتاح أول فروع مكتبات دار عصير الكتب في القاهرة|فيديو

استقبله رئيس الإمارات ونائبه.. كواليس 6 أشهر عاشها سلطان النيادي في الفضاء

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ