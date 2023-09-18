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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تتحرك دوليا ضد 3 دول أوروبية.. وتحذير إسباني

أوكرانيا والاتحاد
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

تعتزم كييف مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا لرفضها إسقاط حظر مؤقت على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، حسبما ذكر الممثل التجاري الأوكراني تاراس كاتشكا.

وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو ، قال كاتشكا إن أوكرانيا تخطط لبدء الإجراءات القانونية اليوم الاثنين وسترد باستهداف صادرات الفاكهة والخضروات من بولندا.ومن المهم إثبات أن هذه التصرفات خاطئة من الناحية القانونية".
وتأتي تصريحات كاتشكا بعد أن قال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنه يعتزم تعليق حظر مؤقت على تصدير القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

وتم اتخاذ هذا الإجراء لمواجهة خطر تعرض المزارعين في هذه البلدان إلى خسائر بسبب الحبوب الأوكرانية الرخيصة.

ومع ذلك، عارضت بولندا والمجر وسلوفاكيا قرار الاتحاد الأسبوع الماضي وقالت إنها ستتحداه.

وقال كاتشكا لصحيفة بوليتيكو إن كييف تخطط لمقاضاة الدول في منظمة التجارة العالمية وليس من خلال اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن أعمال التحدي هذه تظهر عدم وجود وحدة داخل الكتلة وتشكل "قلقا".

وذكر كاتشكا: "أعتقد أن العالم كله يجب أن يرى كيف تتصرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجاه شركائها التجاريين واتحادها، لأنه يمكن أن يؤثر على الدول الأخرى أيضًا".

حذر وزير الزراعة الإسباني من أن الخطوة التي اتخذتها بولندا وسلوفاكيا والمجر لفرض حظر أحادي الجانب على واردات الحبوب الأوكرانية قد تكون غير قانونية.

 

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