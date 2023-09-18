10 آلاف جنيه للفائزين بالأفلام القصية عن حرب أكتوبر| طريقة المشاركة في المسابقة

بطل من بلدنا.. مسابقة تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للأفلام القصيرة، احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر 1973.
تقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلالها 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام قيمة الجائزة الواحدة 10000 جنيه.
موضوعات المسابقة:
- قصص وبطولات حرب أكتوبر 1973 من خلال رؤية النشء والشباب .
- بطولات ومبادرات اجتماعية من وحي التصدي للازمات (أزمة كورونا – أزمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وإنسانية أخرى....).
- قصص نجاح في مجال تعزيز الوعي الإيجابي ضد كافة اشكال التطرف والتمييز والممارسات الاجتماعية السلبية.
المعايير: مناسب للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي
- المصداقية والجودة الفنية
- مناسب للنشء والشباب
- ألا تزيد مدته عن خمس دقائق
- يمكن التصوير والمونتاج باستخدام الموبيل.
آخر ميعاد استلام الأفلام : 30 سبتمبر 2023
طريقة الاستلام:
- البريد الإلكتروني
[email protected]
- باليد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي مبنى الشئون رقم 1 الدور الأول 19 شارع المراغي العجوزة
- واتس آب: 01223569883