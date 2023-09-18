10 آلاف جنيه للفائزين بالأفلام القصية عن حرب أكتوبر| طريقة المشاركة في المسابقة

بطل من بلدنا.. مسابقة تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي للأفلام القصيرة، احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر 1973.

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي من خلالها 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام قيمة الجائزة الواحدة 10000 جنيه.

موضوعات المسابقة:



- قصص وبطولات حرب أكتوبر 1973 من خلال رؤية النشء والشباب .

- بطولات ومبادرات اجتماعية من وحي التصدي للازمات (أزمة كورونا – أزمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وإنسانية أخرى....).

- قصص نجاح في مجال تعزيز الوعي الإيجابي ضد كافة اشكال التطرف والتمييز والممارسات الاجتماعية السلبية.

المعايير: مناسب للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

- المصداقية والجودة الفنية

- مناسب للنشء والشباب

- ألا تزيد مدته عن خمس دقائق

- يمكن التصوير والمونتاج باستخدام الموبيل.

آخر ميعاد استلام الأفلام : 30 سبتمبر 2023

طريقة الاستلام:

- البريد الإلكتروني

[email protected]

- باليد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي مبنى الشئون رقم 1 الدور الأول 19 شارع المراغي العجوزة

- واتس آب: 01223569883