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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.. لا تستسلم للكسل والخمول

برج الحمل
برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية قيادية ويتسم بالنشاط والحيوية التي تدفعه لممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى .

ويتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها العناد الذى يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة في بعض الأحيان والحرص على مساعدة الآخرين، كما يعشق المغامرات المثيرة والسهر لساعات طويلة أثناء الليل.

مشاهير برج الحمل
من مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني.


حظك اليوم برج الحمل مهنيا:

اعمل على تحسين أدائك في العمل ولا تتردد لحظة واحدة في اتخاذ أي قرار يساعدك على التقدم في عملك، حتى لا تندم بعد ذلك على مافاتك من فرص جيدة.

برج الحمل اليوم ماليا:

برج الحمل اليوم ثقتك بنفسك بالشؤون المالية وتصميمك يؤتي ثماره، وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي ، وقد بدأ عملك الجاد يؤتي ثماره، تأكد من أن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي ، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار.

برج الحمل اليوم عاطفيا:

لا تنفعل على شريك حياتك لأتفه الأسباب واعمل على تحسين علاقتك به، حتى تشعر معه بالألفة والحب ولكن إياك وتجاهله أو السماح لأحد بالتدخل بينكما حتى لا تفسد علاقتكما.


برج الحمل اليوم صحيا:

مارس التمارين الرياضية المناسبة لصحتك وعمرك حتى تحصل على نتائج إيجابية مع مرور الوقت، وتشعر بالحيوية والنشاط ولا تستسلم للكسل والخمول مرة أخرى.


برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بممارسة التمارين الرياضية حتى يشعر بالنشاط والحيوية ولا يستسلم للكسل والخمول طوال الوقت.

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