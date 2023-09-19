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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعلم تكنولوجي.. مدير مبادرة أشبال مصر الرقمية: منحة مجانية من الدولة

مدير مبدارة أشبال
مدير مبدارة أشبال مصر الرقمية

كشف وليد الإنجباوي المدير التنفيذي لمبادرة أشبال مصر الرقمية، تفاصيل ومعلومات عن المبادرة. 

 

الاتصالات تكشف شروط القبول في مبادرة أشبال مصر الرقمية

لجميع المدارس.. الاتصالات: مبادرة أشبال مصر الرقمية مجانية وتؤهل الطلاب لسوق العمل

وقال وليد الإنجباوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" وزارة الاتصالات أطلقت مبادرة أشبال مصر الرقمية في مايو 2022 ".

 

 وتابع وليد الغنجباوي :" المبادرة تستهدف فئة عمرية من طلاب الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي من جميع أنواع المدارس والمحافظات ".

 

 وتباعب وليد الأنجباوي :" العام الماضي كان لدينا طلاب ممثلين من كافة محافظات الجمهورية في المبادرة ".

 

وأكمل وليد الإنجباوي:" وصل عدد طلاب الدفعة الأولى لـ 8000 طالب نظرا لرغبة أولياء الأمور في تنمية مهارات أبنائهم ".

 

ولفت وليد الإنجباوي:" مدة البرنامج 7 شهور "، مضيفا:" المبادرة عبارة عن منحة مجانية من الدولة ولا يتم سداد أي مصاريف منذ بداية التقديم وحتى نهاية التقديم ".

 

 وتابع وليد الإنجباوي:" نقوم برعاية المتفوقين في المبادرة ومن الضروري أن يحصلالطالب على درجات فوق ال، 90 % في العلوم والرياضيات ويجب أن يكون الطالب مقيد في مدرسة ويكون لديه شغف في التعلم التكنلوجي ولدينا 5 مستوبيات من المبادرة".

مبادرة أشبال مصر مصر الرقمية الاتصالات اخبار التوك شو

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