تعلم تكنولوجي.. مدير مبادرة أشبال مصر الرقمية: منحة مجانية من الدولة

كشف وليد الإنجباوي المدير التنفيذي لمبادرة أشبال مصر الرقمية، تفاصيل ومعلومات عن المبادرة.

وقال وليد الإنجباوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" وزارة الاتصالات أطلقت مبادرة أشبال مصر الرقمية في مايو 2022 ".

وتابع وليد الغنجباوي :" المبادرة تستهدف فئة عمرية من طلاب الصف الأول الإعدادي وحتى الثاني الثانوي من جميع أنواع المدارس والمحافظات ".

وتباعب وليد الأنجباوي :" العام الماضي كان لدينا طلاب ممثلين من كافة محافظات الجمهورية في المبادرة ".

وأكمل وليد الإنجباوي:" وصل عدد طلاب الدفعة الأولى لـ 8000 طالب نظرا لرغبة أولياء الأمور في تنمية مهارات أبنائهم ".

ولفت وليد الإنجباوي:" مدة البرنامج 7 شهور "، مضيفا:" المبادرة عبارة عن منحة مجانية من الدولة ولا يتم سداد أي مصاريف منذ بداية التقديم وحتى نهاية التقديم ".

وتابع وليد الإنجباوي:" نقوم برعاية المتفوقين في المبادرة ومن الضروري أن يحصلالطالب على درجات فوق ال، 90 % في العلوم والرياضيات ويجب أن يكون الطالب مقيد في مدرسة ويكون لديه شغف في التعلم التكنلوجي ولدينا 5 مستوبيات من المبادرة".