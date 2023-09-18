الاتصالات تكشف شروط القبول في مبادرة أشبال مصر الرقمية

أكدت الدكتورة هدي بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن مبادرة "أشبال مصر الرقمية" بدأت العام الماضي، وكان الهدف من البرنامج جمع 3 آلاف طالب من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي. تم التأكيد على ضرورة حضور جميع الطلاب والامتثال للمتطلبات المطلوبة.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى أنه كان هناك إقبال كبير من الطلاب خلال العام الماضي، حيث تم قبول 8 آلاف طالب بالإضافة إلى 3000 طالب في برنامج آخر، موضحة أنه يتعين على الطلاب أن يكونوا متفوقين في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية لفهم المحتوى المقدم والتفاعل مع الأجهزة الإلكترونية.

واختتمت بالإشارة إلى أن هناك طلابًا من مختلف المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية يشاركون في هذه المبادرة، وأن من يرغب في المشاركة يمكنه التسجيل عبر موقع المبادرة أو زيارة صفحتها على فيسبوك للحصول على مزيد من المعلومات.