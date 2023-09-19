12 مسلما بينهم عمدة ولاية نيوجيرسي يرفعون دعوى قضائية ضد العدل الأمريكية

رفعت مجموعة من 12 أمريكيًا مسلمًا، من بينهم عمدة ولاية نيوجيرسي منذ فترة طويلة، دعوى قضائية ضد وزارة العدل يوم الاثنين في محاولة لإنهاء استخدامها لقائمة المراقبة السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي والتي يصفونها بأنها 'سجل إسلامي فعلي'.

وتقول الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ماساتشوستس، إنه من خلال إدراج الأفراد على مجموعة بيانات فحص الإرهابيين، 'حكمت' الحكومة الفيدرالية على المدعين 'بمواطنة من الدرجة الثانية مدى الحياة'.

وتقول الدعوى القضائية: 'هذا التنسيب يصنفهم على أنهم يستحقون الشك الدائم ويفرض عواقب كاسحة تغير كل جانب من جوانب حياة المدعين تقريبًا'.

وتزعم أن المدعين تعرضوا لأضرار، بما في ذلك الإذلال العلني والمراقبة والمضايقة أثناء السفر والحرمان من الوظيفة و'نفيهم فعليًا من الولايات المتحدة'، وتقول إن القائمة نفسها هي 'سجل إسلامي فعلي' يضم أكثر من 98% من المسلمين. تم تحديد الأفراد علنًا على أنهم مسلمون.

وتؤكد الدعوى كذلك أنه حتى بعد إزالة الفرد من القائمة، فإنه يعاني من آثار مضاعفة ضارة مدى الحياة.

'إن وصمة العار والضرر الناجم عن وضع قائمة المراقبة يستمر مدى الحياة، حتى لو قرر المدعى عليهم في نهاية المطاف أن الفرد لا يستوفي المعيار الغامض والشامل للوضع واختاروا إزالة فرد من قائمة المراقبة'، كما جاء في التقرير.

ويذكر أن المدعي العام ميريك جارلاند، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، ومدير الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي تشيتل، ومساعد المدعي العام لقسم الأمن القومي ماثيو أولسن، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز وآخرين كمتهمين مشاركين.

وفي حديثها للصحفيين في المقر الرئيسي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في واشنطن العاصمة، قالت المحامية هانا مولين إن المدعين 'تم إدراجهم في قائمة المراقبة لأن معايير إدراج قائمة المراقبة هي طوابع مطاطية غامضة في أحسن الأحوال، وفي الممارسة العملية' تُستخدم لاستهداف المسلمين والتمييز ضدهم'.

وأضافت: 'أكثر من 98% من الأسماء الواردة في أجزاء قائمة المراقبة التي تم تسريبها في عام 2019 هي أسماء مسلمة. وهذا لم يحدث عن طريق الصدفة'.

'تعتبر الحكومة الفيدرالية حقيقة كونك مسلمًا أمرًا مثيرًا للريبة وتضع الأشخاص على قائمة المراقبة نتيجة لهويتهم الإسلامية، ومعتقداتهم الدينية الإسلامية، وممارساتهم الدينية الإسلامية، وسفرهم إلى بلدان ذات أغلبية مسلمة وعوامل تمييزية أخرى. لا أحد من عملائنا وأضافت: 'سبق أن تم اتهامهم أو إدانتهم بجريمة تتعلق بالإرهاب'.

الأسماء المتبقية في القائمة، حوالي 1-2%، تتألف من أشخاص مدانين بهجمات إرهابية، بما في ذلك تفجير السارين عام 1995 في طوكيو، والثوار الكولومبيين المسجونين، ومفجر من الجيش الجمهوري الأيرلندي، وفقًا لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.

ومن بين المدعين بروسبكت بارك، عمدة ولاية نيوجيرسي محمد خير الله، الذي تم إلغاء دعوته من احتفال البيت الأبيض بالعيد في اللحظة الأخيرة في مايو، ومايكل ميجليور، وهو أمريكي مسلم يقيم في المملكة العربية السعودية، ونضال الطكاش، وهو مقيم في ميشيغان، و تسعة آخرين.

وقال خير الله، في حديثه للصحفيين في نيوجيرسي، إنه لم يتم إبلاغه رسميًا بسبب إدراج اسمه في القائمة المسربة، ولم يتم إبلاغه بشكل قاطع بإزالته، وقال إن 'حقيقة منعنا من الوصول إلى البيت الأبيض تشير إلى أن قائمة المراقبة هذه له تأثير مضاعف.'

وقال: 'إنه ينتهك حقي الدستوري كأميركي في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، لأن هناك أشخاصًا يعتقدون أنني شخص سيء'. 'لقد تسببت حكومة الولايات المتحدة في ذلك. ويتعين على حكومة الولايات المتحدة تبرئة اسمي وأسماء الآخرين الذين يتعرضون للمضايقة والترهيب'.