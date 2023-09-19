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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب رائحة كريهة بالحقيبة.. تناول هذا الطعام بهذه الطريقة خطر على أطفال المدارس

مخاطر تناول الكشري
مخاطر تناول الكشري بهذه الطريقة:

أغلب الأمهات يجدن حيرة كبيرة  كل صباح ، قبل ذهاب الأبناء  إلى المدارس  ويتساءلون دائما '' احطلهم ايه في اللانش بوكس '' وكأن الجبن والبيض والبطاطس والخضراوات والفاكهة انتهت من قاموس قائمة الإفطار.

وتبحث الأم عن أكلات أخرى لترفيه أطفالها في المدرسة وهي اللحوم المصنعة والبانيه، ولم تكتف بهذا ولكنها وصلت إلى أن بعض الأمهات يقمن بشراء كشري في كيس واعطاءه للاطفال ، دون أن يدركوا خطورة ذلك على صحة أبنائهم، وهذا ما حذر منه كل أطباء التغذية للحفاظ على صحة أطفالنا واثبات مقولة "العقل السليم في الجسم السليم" نرصد مخاطر تناول الكشري في كيس بلاستيك على الأطفال في المدارس وفقا لموقع webmd

 

مخاطر تناول الكشري بهذه الطريقة:


⁃ تجنب وضع الأطعمة بالأكياس البلاستيكية لما له من خطورة كبيرة على الإنسان، لأن تعرض البلاستيك لدرجة حرارة عالية يؤدي إلى تسرب مادة شديدة السمية تسمى الديوكسن إلى الطعام.


⁃ عدم تناول كشري في الأكياس الحرارية وهي غير مجهزة لتحمل الحرارة العالية،يؤدي لأضرار صحية يسبب أمراض خطيرة على المدى البعيد

⁃ الأكياس التي يعبأ فيها الكشري قد تكون غير نظيفة آمنة وغير صحية لأنها قد تكون تعرضت   للأتربة، وبالتالي قد يتسرب منها مواد ضارة تسبب مشاكل خطيرة للمعدة.


⁃ تعد هذه الوجبة من الوجبات الغذائية الثقيلة،ولا تستحب تناولها على الفطار لأنها تسبب في عسر الهضم،ومشاكل المعدة.

⁃ علاوة على ذلك أضرار صلصه الكشري،المعرضة لدرجة حرارة كبيرة يفقدها قيمتها الغذائية.

⁃ وحذر الخبراء من الأكياس البلاستيكية ، والذي ينتشر بصورة كبيرة في محال الكشري المحيطة بالمدارس، ويباع للأطفال، لأن تلك الأكياس ذات مواد سامة

⁃ ينصح بعدم تناول الكشري بالمدارس لأنه يضاف على الكشري،بصل يتم تحميرة في الزيت، يفقده قيمته الغذائية مما يؤدي إلى مواد مسرطنة مع كثرة الاستخدام خطرة.

كشري اللانش بوكس الشنطة المدرسة الجبن البيض

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