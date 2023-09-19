ورد ومفترق طرق.. عروض نادي سينما المرأة للمركز القومي للسينما بالهناجر

أقيمت مساء أمس، الاثنين، فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما، حيث أقيم العرض الأول لفيلم"مفترق طريق" تأليف وإخراج بثينة الناصرى.

كما تم عرض فيلم "ورد" إخراج أسامة القزاز، وفيلم "سواح" إخراج منى يحيى.

يذكر أن فيلم “مفترق طريق” هو العرض الأول له، وهو فيلم مقتبس عن قصة “القطار المسافر” للكاتبة بثينة الناصري، وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر وألحان أستاذ الموسيقى العراقي المرواتي الدكتور عمار أحمد، وغناء الفنان المصري رنيم قطيط والفنانة المصرية هبة الجزار .

فعاليات نادي سينما المرأة

فعاليات نادي سينما المرأة

فعاليات نادي سينما المرأة



وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائيةشاهندة محمد على، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الاثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا.

والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.