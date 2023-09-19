عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ورد ومفترق طرق.. عروض نادي سينما المرأة للمركز القومي للسينما بالهناجر

فعاليات نادي سينما
فعاليات نادي سينما

أقيمت مساء أمس، الاثنين، فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما، حيث أقيم العرض الأول لفيلم"مفترق طريق" تأليف وإخراج بثينة الناصرى.

كما تم عرض فيلم "ورد" إخراج أسامة القزاز، وفيلم "سواح" إخراج منى يحيى.

يذكر أن فيلم “مفترق طريق” هو العرض الأول له، وهو فيلم مقتبس عن قصة “القطار المسافر” للكاتبة بثينة الناصري، وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر وألحان أستاذ الموسيقى العراقي المرواتي الدكتور  عمار أحمد، وغناء الفنان المصري رنيم قطيط والفنانة المصرية هبة الجزار .

فعاليات نادي سينما المرأة
فعاليات نادي سينما المرأة
فعاليات نادي سينما المرأة

محمد فراج يتصدر الإيرادات أمس ورمضان يكتفي بـ12 ألفا

موعد طرح "نبيل الجميل أخصائي تجميل" عبر نتفلكيس.. تعرف عليه


وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائيةشاهندة محمد على، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الاثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا. 

والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

المركز القومي للسينما صندوق التنمية الثقافية محمد فراج مركز القومي للسينما نادي سينما المرأة نبيل الجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

عاجل | نجم الأهلي ينتقل رسمياً لفاركو

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بمدينة نصر بعد حريق في مخزن| صور

التنمية المحلية تعلن عن وظائف شاغرة بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 19_9_2023

مرتضى منصور ينتظر حكما بعد قليل في قضية جديدة

إحداهما ستتجه لمصر.. أوكرانيا: تحميل سفينتين بالقمح في ميناء تشورنومورسك

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ