موعد طرح "نبيل الجميل أخصائي تجميل" عبر نتفلكيس.. تعرف عليه

كشفت منصة نتفليكس العالمية عن موعد طرح فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل”، عبر شاشتها، وذلك بعد أشهر قليلة من رفعة من دور العرض السينمائية.

ومن المقرر طرح فيلم "نبيل الجميل اخصائي تجميل” ، يوم 29 من الشهر الجاري عبر منصة نتفليكس العالمية .

“نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر أحمد فؤاد سليم ورحمه أحمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه أحمد.

وكانت منصة نتفلكيس قد أعلنت خلال الايام الماضية عن طرح فيلم مصري أخر عبر شاشتها ، وهو إتنين للايجار ، وحددت يوم 5 أكتوبر موعداً لطرحه .

اتنين للايجار بطوله بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي وعدد كبير جدا من ضيوف الشرف منهم رانيا يوسف ومحمد لطفي وثراء جبيل وسلوي محمد علي وايمان السيد وسامي مغاوري وسليمان عيد وليلي عز العرب والنجمه الشابه ميريهان حسين وظهور خاص للنجم دياب الفيلم من تاليف اسماء غازي واخراج شادي علي