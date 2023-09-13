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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة إسعاد يونس.. كريم عفيفي يكشف عن تفاصيل دوره في عصابة عظيمة

كريم عفيفي
كريم عفيفي

أعلن الفنان كريم عفيفي عن تفاصيل دوره في الفيلم الجديد والذي يحمل عنوان عصابة عظيمة مع الفنانة إسعاد يونس. 

وأعرب كريم عفيفي عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام الفنانة إسعاد يونس أما عن تفاصيل الدور  والذي تدور أحداثه حول كريم والذي بيتعرض لعملية نصب كبيرة وبينتج عنها أنه بيتم الاتفاق مع والدته والتي تقوم بدورها الفنانة إسعاد يونس على تشكيل عصابة ليتم استرداد حقه مرة تانية في مواقف مليئة بالكوميديا  الفيلم من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.  
 

أيضا كريم يشارك في فيلم كتف قانوني مع الفنانة هاله صدقي ومجموعه كبيره من النجوم ومن اخراج سامح عبد العزيز. 

انضم الفنان كريم عفيفي، إلى أبطال فيلم «أصل الحكاية»، من تأليف وإخراج محمد أمين، تمهيداَ لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري، بينما الموعد النهائي للعرض لم يحدد بعد.

ويجسد كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية تحمل اسم «فريد»، ومن المقرر أن يصور مشاهده خلال الفترة المقبلة .

أبطال أصل الحكاية :

ويشارك كريم عفيفي بطولة «أصل الحكاية» خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

 

الفنان كريم عفيفي الفنانة هالة صدقي الفنانة إسعاد يونس هالة فاخر هالة صدقي هاجر الابياري

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