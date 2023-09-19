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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يستمع لشكاوى المواطنين بقرية بلي

تفقد قرية بلي مركز
تفقد قرية بلي مركز الحسنة

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي،  رئيس مركز ومدينة الحسنة،محافظة شمال سيناء ، قرية بلي للإستماع إلي مشاكل ومطالب المواطنين بالقرية، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وكان في استقباله ومرافقيه صالح أحمد توفيق رئيس الوحده المحلية بقرية عرب بلي ومشايخ وعواقل أهالي قرية عرب بلي.
 

حيث قرر  تشكيل لجنه من الإدارة الهندسية لحصر ومراجعة كافة المنازل بالمنطقه وإعداد بيان مفصل لتصحيح المخالفات القائمه وتقنين أوضاعها لتوصيل كافة المرافق إلي  المنازل بالقرية.

حل المشاكل:

وأثناء لقائه بالمواطنين، وجه بوضع حلول ومقترحات لحل كافة المشاكل التي تواجههم وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمدينة لحل مشاكل المواطنين اول بأول في ضوء اللوائح والقوانين المقررة.

وأكد أن التعاون المشترك والمثمر بين المواطنين والجهاز التنفيذي للدوله هو الحل الأمثل للقضاء علي أي مشكله وتذليل العقبات ، وأن المجتمع المدني شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدوله في كافة القطاعات الخدمية. 

 

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الحسنة قرية مطالب المواطنين الخدمية

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