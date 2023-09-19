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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو وتباين الإسترليني في بداية التعاملات

عملات
عملات

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بينما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو"، وتباين الجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر.

ففي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين (6-8) قروش في الشراء والبيع.

وفي بنكي "الأهلي المصري ومصر"، سجلت العملة الأوروبية 32.84 جنيه للشراء و32.99 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت 32.94 جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.89 جنيه للشراء و33 جنيها للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.05 جنيه للشراء و38.22 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل 38.18 جنيه للشراء و38.35 جنيه للبيع، وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.21 جنيه للشراء و38.34 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.97 جنيه للشراء و99.87 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

الدولار صرف الدولار سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه اليورو

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