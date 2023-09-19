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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

ارفع رأسك للسماء وشاهد عملاقا أزرق يغزو مصر مساء

نبتون العملاق الأزرق
نبتون العملاق الأزرق

نشهد اليوم الثلاثاء ظاهرة فلكية مميزة وهامة حين يصل كوكب نبتون والمعروف بـ "كوكب الماء" أو الكوكب الأزرق إلى وضع  التقابل مع الشمس وسيكون مضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب نبتون سيكون في المقابلة مع الشمس وان الكوكب الأزرق البعيد نبتون سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم.

الدكتور أشرف تادرس 

وصرح الدكتور تادرس أن الكوكب الأزرق البعيد نبتون يُرى كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها وأن غدا سوف يكون أفضل وقت لمشاهدة وتصوير الكوكب.

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ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب نبتون

يمثل كوكب نبتون ثالث أضخم كوكب في المجموعة الشمسية، ويقع في الترتيب الثامن من حيث بعده عن الشمس، حيث تم اعتباره الكوكب الأبعد عن الشمس منذ أن أعاد العلماء تصنيف كوكب بلوتو ككوكب قزم عام 2006م

و يقع نبتون في الترتيب الرابع من حيث حجمه، وتصل كتلته إلى حوالي 17 ضعفاً من كتلة كوكب الأرض، لذا يعتبر أكثر ضخامة من كوكب أورانس الذي تصل كتلته حوالي 14 ضعفاً من كتلة كوكب الأرض.

و الجدير بالذكر أنه لا يمكن رؤية كوكب نبتون بالعين المجردة؛ وذلك بسبب بعده عن كوكب الأرض، حيث يظهر من خلال التلسكوب كقرص صغير للغاية باللون الأزرق المخضر الباهت، ويعود السبب وراء لونه الأزرق إلى امتصاص غاز الميثان للضوء ذي اللون الأحمر من غلافه الجوي

لماذا سمي كوكب نبتون بهذا الاسم

ويرجع اصل تسمية كوكب نبتون بكوكب اله الماء إلى الميثولوجيا اليونانية القديمة، ونبتون تعني آله الماء أو نسبة لإله البحر عند الرومان وقد الطلق عليه ذلك نتيجة تلونه باللون الأزرق.

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