بشرى سارة.. نهاية فصل الصيف فلكيا في مصر السبت القادم

يترقب جميع سكان العالم ومصر خاصة انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف فى مصر فلكيا، حيث يشهد النصف الشمالي للكرة الأرضية بعد ايام، حدوث الاعتدال الخريفي ليعطي نهاية لفصل الصيف فلكيا في مصر وفي نصف الجزء الشمالي للكرة الأرضية.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن ذروة الاعتدال الخريفي لهذا العام تحدث يوم السبت 23 سبتمبر تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء، فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية، موضحا أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

الدكتور أشرف تادرس

وأوضح تادرس أنه يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء) ، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار، وأن مسار حركة الشمس في السماء يميل جنوبا.

وعلى جانب آخر شهدت سماء مصر أمس ظاهرة فلكية ، حيث اقترن القمر مع نجم سبيكا أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن يوم الاثنين الماضي شوهد القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم.

وأوضح تادرس أن نجم سبيكا (السنبلة) أو السماك الأعزل هو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ولمعانه مثل لمعان الشمس بـ 13.5 مرة ، ويبعد عن الأرض بـ 260 سنة ضوئية تقريبا.