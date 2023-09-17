الليلة يظهر في سماء مصر النجم سبيكا.. لمعانه مثل الشمس بـ13.5 مرة

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع نجم سبيكا أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن اليوم يُرى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم.

وأوضح تادرس أن نجم سبيكا (السنبلة) أو السماك الأعزل هو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ولمعانه مثل لمعان الشمس بـ 13.5 مرة ، ويبعد عن الأرض بـ 260 سنة ضوئية تقريبا.

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

نجم السنبلة

وعلى الرغم أن نجم السنبلة يظهر كنجم منفرد للعين المجردة، إلا أنه في الحقيقة عبارة عن نجمين يفصل بينهما 0.12 وحدة فلكية فقط، وهما يدوران حول بعضهما البعض في أربعة أيام فقط.