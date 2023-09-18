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القمر وقلب العقرب.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر |تفاصيل

النجم العملاق قلب
النجم العملاق قلب العقرب

تشهد سماء مصر يوم الخميس القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وقال  الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إننا على موعد يوم الخميس القادم الموافق 21 سبتمبر، مع ظاهرة فلكية جميلة، ومع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة يستعد الراصدون وهواة الفلك لمتابعتها، وهي اقتران القمر مع نجم قلب العقرب، منوها بأننا سوف نتمكن من مشاهدة نجم قلب العقرب أثناء اقترانه مع القمر، ومشاهدتهما من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس.

وأوضح “تادرس”، أن القمر مع نجم قلب العقرب (أنتاريس Antares) ويمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس ودخول الليل يوم الخميس 21 سبتمبر إلى أن يختفي المشهد ويغرب بغضون الساعة 10:30 مساءً تقريبا .

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.وأشار الدكتور اشرف تادرس، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك، بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

النجم العملاق قلب العقرب (Antares)

وأشار أستاذ الفلك إلي أن النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

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