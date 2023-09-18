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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. رابط رسمي للحصول عليها

نتيجة تنسيق الدبلومات
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث عنها الآن الآلاف من طلاب الشهادات الفنية ويتسابق الجميع الآن لمعرفة موعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول علي النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وترتفع معدلات البحث حاليا عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث يريد طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية نظام 3 و5 سنوات، وطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، معرفة نتيجة الرغبات التي قاموا بتسجيلها.

موعد غلق باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023، حيث تم فترة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مرة آخرى لتنتهي يوم 19 بدلاً من الخميس الماضي الموافق 14 سبتمبر.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب، عقب غلق باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بيومين أو ثلاثة أيام علي حد أقصي.

وكانت قد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023، حتي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر وبذلك فقد أعطت الوزارة 5 أيام اضافية لتسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

رابط الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن للطلاب الاستعلام والحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فور إعلانها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الضغط علي الرابط التالى: رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

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