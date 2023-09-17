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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الرابط الرسمي.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023|اعرف كليتك

صدى البلد

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية المسجلين رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول عليها.

وتزايدت معدلات البحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية2023، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتزامنًا مع مد أعمال تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني لمدة 5 أيام، وكان المقرر ان تنتهي اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب، عقب غلق باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بيومين أو ثلاثة أيام علي حد أقصي.

وكانت قد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023، حتي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر وبذلك فقد أعطت الوزارة 5 أيام اضافية لتسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 عبر الرابط السريع والمباشر التالي لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها هنا.

وفر موقع التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام الماضي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها بحسب نوعية دراسته، سواء تجاري أو صناعي أو زراعي، أو فندقي.

خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم  لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق  19/9/2023.

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