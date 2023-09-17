مفاجأة.. فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مرة آخرى

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تصدرت وسيطرت على جميع محركات البحث خاصة بعد اعتماد الدكتور ايمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يوم الجمعة الماضية.

وتفاجأ عدد من طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 اثناء الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعدم ترشيحهم إلي أى كلية أو معهد وظهور جملة استنفاد الرغبات .

ما هو استنفاد الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

استنفاد الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يعني عدم قبول الطالب أو الطالبة في أي من الرغبات التي قام بالتقدم إليها في أثناء تسجيل الرغبات الإلكتروني.

يبحث طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فى الوقت الراهن وعن الاماكن الشاغرة فى الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخري.

موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة من جديد

وسوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مره اخرى أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، أكد مكتب التنسيق أنه يحق للطلاب الذين استنفدوا الرغبات التقدم مرة اخرى لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، سوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن عنه.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه قد استنفد الرغبات عدد (5631) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 6683.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها أن استنفاد رغبات طلاب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة جاء لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

كيف تتجنب استنفاد الرغبات

يجب على الطلاب الذين استنفاد الرغبات فى تلك الفترة أن يقارن الطالب بين الحدود الدنيا للكليات بتنسيق العام الماضي والعام الحالي، حيث لا يصح أن يكون الطالب حصل على مجموع 70% ويسجل رغباته بكلية الهندسة التي يتخطى الحد الأدنى لها أعلى 80 %.

ويمكن الطلاب الاطلاع على تنسيق الاعوام السابقة وبذلك يستطيع معرفة مدى تماشي ذلك مع مجموعه، ويتعرف على الكليات التي قد تتناسب مع المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة ويتجنب وقوعه في مثل حالات استنفاذ الرغبات.

أخطاء أثناء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تأكد من عدم معرفة أى شخص رقمك السرى فقد يتلاعب فى تنسيق رغباتك.

تأكد من رغباتك وطريقة الادخال.

الالتزام بالميعاد المحدد لتسجيل الرغبات حسب مرحلة التنسيق .

اتبع جيدا تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.

لا تترك قائمة رغباتك ناقصة واكتب الـ" 75" رغبة كاملة.

ضع كل كليات القطاع الذى ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التى تأتى فى المركز الثانى من اهتماماتك.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة للشعبتين علمي وأدبي للدورين «الأول والثاني»، وكشفت وزارة التعليم العالي النتيجة الكاملة لتنسيق الجامعات ودرجات القبول بها في تنسيق الجامعات 2023 -2024، فيما يترقب الطلاب بدء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني الآن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنا، حيث استقبل مكتب التنسيق رغبات طلاب المرحلة الثالثة والتي شملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفون عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

واستمر تنسيق المرحلة الثالثة خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم أعيد فتح موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخرى في الفترة من السبت 9/9/2023 حتى الثلاثاء الموافق 12/9/2023 وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني.