استنفاد الرغبات|مصير تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لغير المرشحين إلى كلية أو معهد

استنفاد الرغبات جملة تفاجأ بها بعض طلاب تنسيق المرحلة الثالثة أثناء متابعتهم لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة الماضية، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد أن اعتمدها من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

وتفاجأ عدد من طلاب المرحلة الثالث 2023 أثناء كتابتهم لرقم الجلوس للحصول على نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثالثة 2023 عدم ظهور ترشيح أى كلية أو معهد وظهور جملة استنفاد الرغبات .

ما هو استنفاد الرغبات

استنفاد الرغبات يعني عدم قبول الطالب أو الطالبة في أي من الرغبات التي قام بالتقدم إليها في أثناء تسجيل الرغبات الإلكتروني.

الطلاب الذين استنفدوا الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انه قد استنفد الرغبات عدد (5631) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 6683.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها أن استنفاد رغبات الطلاب جاء لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

مصير الطلاب الذين استنفدوا الرغبات

سوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن عنه.

كيف تتجنب استنفاد الرغبات

يجب على الطلاب الذين استنفاد الرغبات فى تلك الفترة أن يقارن الطالب بين الحدود الدنيا للكليات بتنسيق العام الماضي والعام الحالي، حيث لا يصح أن يكون الطالب حصل على مجموع 70% ويسجل رغباته بكلية الهندسة التي يتخطى الحد الأدنى لها أعلى 80 %.

ويمكن الطلاب الاطلاع على تنسيق الاعوام السابقة وبذلك يستطيع معرفة مدى تماشي ذلك مع مجموعه، ويتعرف على الكليات التي قد تتناسب مع المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة ويتجنب وقوعه في مثل حالات استنفاذ الرغبات.

أخطاء أثناء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تأكد من عدم معرفة أى شخص رقمك السرى فقد يتلاعب فى تنسيق رغباتك.

تأكد من رغباتك وطريقة الادخال.

الالتزام بالميعاد المحدد لتسجيل الرغبات حسب مرحلة التنسيق .

اتبع جيدا تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.

لا تترك قائمة رغباتك ناقصة واكتب الـ" 75" رغبة كاملة.

ضع كل كليات القطاع الذى ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التى تأتى فى المركز الثانى من اهتماماتك.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأصبحت نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 متاحة عبر رابط موقع التنسيق للدخول عليه بعد اعتمادها من الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور وإعلانها رسميًا، من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر الضغط هـنـا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به ورقمه السري الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

اطبع بطاقة الترشيح التي ستظهر لك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 واحتفظ بها.

وقد انهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي، عدد الطلاب المتقدمين من الشعب العلمية 141170 والشعبة الأدبية 86437 باجمالى عدد طلاب 227607.

وأوضح مكتب التنسيق، ان عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من الشعب العلمية فى الكليات الجامعية بلغ 51300 ومن الشعبة الأدبية 18360 طالب بإجمالي عدد طلاب 69660، كما تم ترشيح 84239 طالب من الشعبة العلمية بالمعاهد العليا التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ترشيح 67025 من الشعبة الأدبية بالمعاهد العليا بإجمالى 220924 طالب من جميع الشعب.

وأوضح مكتب التنسيق انه بالنسبة لـ حالات استنفاد الرغبات استنفد عدد(5631) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد (1052) طالب وطالبة من القسم الأدبي وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم ، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن.

وبذلك يكون عدد الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (675054)طالبة وطالبة.