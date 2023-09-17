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تعليم

نبتون العملاق الأزرق يقابل الشمس.. ظواهر فلكية تشهدها سماء مصر خلال سبتمبر

الدكتور أشرف تادرس
الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 حيث تكون البداية مع ما الظواهر التالية:

17 سبتمبر (القمر والسنبلة)

يُرى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم إلى أن يغرب هذا المشهد بغضون الـ 8:05 مساء تقريبا.

19 سبتمبر (نبتون في المقابلة مع الشمس)

يكون الكوكب العملاق الأزرق نبتون في أقرب نقطة له من الأرض في ذلك اليوم ، حيث يكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس فيظل مرئيا طوال الليل ، ويكون أكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة ، وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره.

21 سبتمبر (القمر وأنتاريس)

يُرى القمر مقترنا مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليوم.

22 سبتمبر (استطالة عطارد)

يصل كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس/ مرسال الآلهة) إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 18 درجة تقريبا، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

23 سبتمبر (الاعتدال الخريفي)

تكون ذروة فصل الخريف فلكيا في ذلك اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظة.

27 سبتمبر (القمر و زحل)

يُرى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران بالسماء عند دخول الليل، ويظلان بالسماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 4:00 صباحا تقريبا.

29 سبتمبر اكتمال القمر (بدر ربيع الأول) 

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم ، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

ظواهر فلكية الأحداث والظواهر الفلكية الظواهر الفلكية خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 نبتون في المقابلة مع الشمس الكوكب العملاق الأزرق نبتون أقرب نقطة له من الأرض النجم أنتاريس Antares كوكب عطارد أقصى استطالة غربية شهر سبتمبر 2023

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