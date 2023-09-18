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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. مصير الطلاب المستنفدين رغباتهم

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مصير الطلاب الذين استنفدوا رغباته

تفاجأ عدد من طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 اثناء الاستعلام عن  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعدم ترشيحهم إلي أى كلية أو معهد وظهور جملة استنفاد الرغبات .

ويتسأل جميع الطلاب الذين استنفدوا رغباتهم عن مصيرهم وما هو الذي سوف يفعله الآن وهم لم يستطيعوا أن يرشحوا إلي اي كلية أو معهد.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تصدرت وسيطرت على جميع محركات البحث خاصة بعد اعتماد الدكتور ايمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يوم الجمعة الماضية.

ما هو استنفاد الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

استنفاد الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يعني عدم قبول الطالب أو الطالبة في أي من الرغبات التي قام بالتقدم إليها في أثناء تسجيل الرغبات الإلكتروني.

يبحث طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فى الوقت الراهن وعن الاماكن الشاغرة فى الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخري.

موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة من جديد 

وسوف تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح موقع التنسيق مرة اخرى أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، أكد مكتب التنسيق أنه يحق للطلاب الذين استنفدوا الرغبات التقدم مرة اخرى لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، سوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن عنه.

واشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن عدد الطلاب الذين استنفد الرغبات 5631 طالبا وطالبة من القسم العلمي و1052 طالبا وطالبة من القسم الأدبي، ليصل مجموع الشعبتين 6683 طالبا وطالبة، لافتة إلى أنه تم استنفادهم من التنسيق لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها أن استنفاد رغبات طلاب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة جاء لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفتح تنسيق المرحلة الثالثة خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخرى في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023، وذلك عقب اعلان نتيجة الدور الثاني.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني الآن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنا، حيث استقبل مكتب التنسيق رغبات طلاب المرحلة الثالثة والتي شملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفون عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

ووفقا لما أعلنته التعليم، أنهى موقع التنسيق الإلكتروني ترشيح 675054 طالبا وطالبة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

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