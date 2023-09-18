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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الرسمي

صدى البلد

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية المسجلين رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول عليها.

وتزايدت معدلات البحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية2023، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتزامنًا مع مد أعمال تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني لمدة 5 أيام، وكان المقرر ان تنتهي اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 عبر الرابط السريع والمباشر التالي لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها هنا.

وفر موقع التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام الماضي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها بحسب نوعية دراسته، سواء تجاري أو صناعي أو زراعي، أو فندقي.

خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب، عقب غلق باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بيومين أو ثلاثة أيام علي حد أقصي.

وكانت قد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية 2023، حتي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر وبذلك فقد أعطت الوزارة 5 أيام اضافية لتسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم  لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق  19/9/2023.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

  • تربية حلوان .
  • اقتصاد منزلي حلوان .
  • اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم .
  • اقتصاد منزلي العريش .
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان .
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية .
  • الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية .
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية .
  • آثار الأقصر.
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