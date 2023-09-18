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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة| أوراق التقديم لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

بدأت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من طلاب الثانوية العامة، المرشحين من قبل مكتب التنسيق .

وكشف الكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، انه يتم في الوقت الحالي تقديم الأوراق لطلاب الثانوية العامة الملتحقين  بالجامعة، بمقر الجامعة الرئيسي.

الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

وكشف الشيخ رئيس،عن الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وهي كالتالي :

1/ شهادة ميلاد حديثة (بها الرقم الثلاثي للذكور) + عدد 3 صورة منها.

2/  أصل شهادة الثانوية العامة + عدد ٣ صورة منها.

3/  صورة من بطالة الترشيح.

4/  عدد (٢) صورة بطاقة للطالب.

5/ عدد (٢) صورة بطاقة ولي الامر.

6/ على مواليد (2004 )وما قبلها أحضار نموذج ٢ جند للطلاب الذكور ونموذج (٦) جند أو (٧) جند.

7/ عدد (٨) صور شخصية مقاس 4*6.

8/ سداد المصروفات الدراسية وقيمتها ١٥ ألاف جنية وتسليم الإيصال.

9/ اجتياز الكشف الطبي بالجامعة.

10/ دوسية بلاستيك بكبسولة.

11/  دوسية ٨ سم + (٢٥) فايل بلاستيك تسلم لمندوب الكتترول بالمكتبة.

12/ إقرار انتقال الطالب من مرحلة الدبلوم فوق المتوسط إلى مرحلة البكالوريوس.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث عنها الآن الآلاف من طلاب الشهادات الفنية ويتسابق الجميع الآن لمعرفة موعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول علي النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وترتفع معدلات البحث حاليا عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث يريد طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية نظام 3 و5 سنوات، وطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، معرفة نتيجة الرغبات التي قاموا بتسجيلها.

موعد غلق باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر 2023، حيث تم فترة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مرة آخرى لتنتهي يوم 19 بدلاً من الخميس الماضي الموافق 14 سبتمبر.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة القاهرة الجديدة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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