تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الجامعات التكنولوجية تبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة | أوراق التقديم والمصروفات الدراسية

جامعة الدلتا التكنولوجية : توفير باص الجامعة لتوصيل الطلاب وأولياء أمورهم

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية :

مصروفات الجامعة 15 الف جنيه للفرقة الأولي

جامعة بني سويف التكنولوجية :

تلك هي أوراق التقديم بالجامعة

تزايد إقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة، وكلياتها هي كليات المستقبل والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفترة القادمة.

يتساءل عدد كبير من طلاب تنسيق الجامعات 2023، وبصفة خاصة طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عن تفاصيل الجامعات التكنولوجية وعن مستقبل كليات المتواجد بها بالكلية وعن مصروفات الجامعة وعن الاوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات وهل سوف يكون بها زيادة عن العام الماضي وعن تنسيق تلك الجامعات والاقسام المتواجدة بها وتنسيق الجامعات وعددها وأماكن تواجد.

وقال الدكتور الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، انه يتم في الوقت الحالي تقديم الأوراق لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، بمقر الجامعة الرئيسي المنوفية قويسنا المنطقة الصناعية.

واضاف كشك أن الأوراق المطلوبة للإلتحاق بالجامعة هي كالتالي :

1- بطاقة ترشيح الطالب الصارة من مكتب التنسيق

2- أصل شهادة الثانوية العامة ، أو شهادة الدبلومات الفنية(مائية) +3صور منها.

3- أصل شهادة الميلاد حديثة بها الرقم القومي للطالب.

4- عدد 4صورمن بطاقة الرقم القومي للطالب.

5- عدد 3 صور لبطاقة ولى أمر الطالب مكتوب عليها هاتف ولى أمر الطالب.

6- نموذج 2 جند+ 6 جند للذكور.

7- عدد 8 صور شخصية 4*6 للطالب مكتوب عليها اسم الطالب.

8- يتوجه الطالب لإستلام خطاب معتمد من الجامعة بتوريد المصروفات المقررة إلي أحد فروع البنك الأهلي المصري.

ويتم تسليم قسيمة السداد + 3 صور إلي الإدارة المالية بالجامعة.

9- إستمارة للإلتحاق بالكلية بعد إستيفاء الطالب للبيانات المطلوبة.

10- نموذج إقرار النظام الدراسي.

واوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، انه يتم توفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب وتيسير اجراءات التقديم ، كما انه وجه بتوفير باص الجامعة لتوصيل الطلاب واولياء امورهم من الجامعة للبنك الأهلى لدفع المصروفات الدراسية والعودة لإستكمال اجراءات التقديم، ومشيرآ إلي انه سيتم الإعلان عن المواعيد الخاصة بتقديم طلاب الثانوية الفنية والمعاهد الفنية بعد الإنتهاء من التنسيق وظهور بطاقات ترشيح الطلاب النهائية الخاصة بالإلتحاق بالجامعة.

واشار إلي ان دور الجامعة لايقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والإبتكار ، مشيرًا ان الجامعة تقدم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى و بناء شخصية عصرية للخريج ، لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب متطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.

وفي إطار متصل قال الكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة تحوى بداخلها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تضم خمس برامج وهم : برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس - برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والذي يخدم مجال السيارات الكهربائية - برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة - برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول - برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول.

واضاف الشيخ أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة تخصص علمي وطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية، لكن بنسب مختلفة فيتم قبول نسبة 20% من طلاب الثانوية العامة، و80% من طلاب الدبلومات الفنية من مختلف التخصصات، وانه تم هذا العام الغاء اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية.

وكشف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عن المصروفات الدراسية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، حيث بلغت المصروفات الدراسية للفرقة الدراسية الأولي 15 الف جنيه، وهي نفس القيمة للفرقة الدراسية الثانية (15 ألف جنيه)، بينما جاءت مصروفات الفرقة الدراسية الثالثة 20 ألف جنيه، ومصروفات الفرقة الدراسية والرابعة 20 ألف جنيه.

بينما قال الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، انه سيتم استلام الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 4/ 9/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 2023/9/14 بمقر الكلية.

واضاف خضر أن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا الصناعة والطاقة للإلتحاق بجامعة بني سويف التكنولوجية هي كالتالي :

1- نموذج بطاقة الترشيح النهائية المطبوع من خلال موقع التنسيق + 3 صور منها.

2- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.

3- أصل شهادة الميلاد حديثة موضح بها الرقم الثلاثي للذكور + صور منها.

4- عدد 5 صور من البطاقة الشخصية للطالب.

5- عدد 2 صور من بطاقة شخصية لولي الأمر (مدون عليها رقم هاتف ولي الأمر).

6- عدد 8 صور شخصية 4*6 مكتوب عليها اسم الطالب.

7- أوراق التجنيد الخاصة بالذكور نوذج 2 جند + (6 جند او صغار سن لمن دون 18 عام).

8- ملف بلاستيك بكبسولة لونه أزرق.

9- ملئ استمارة البيانات الخاصة بكل طالب.

10- إقرار يملأه الطالب وولي الأمر.

11- تسيد المصروفات الدراسية مع تسليم ملف الطالب عن طريق البنك الأهلي المصري بعد التوجه الي مكتب شئون الطلاب لاستلام اذن الدفع.