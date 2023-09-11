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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الأول والثاني

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة و رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ينتظرها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيطر على جميع محركات البحث موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الاول والثاني ، إذ يترقبها الطلاب وأولياء الأمور؛ للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة مدى التحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.

ويترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والثاني طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بشكل كبير، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني؛ بعد أن أعلنت نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا.

 ويستمر موقع التنسيق في استقبال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني حتى اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، وكتب موقع التنسيق ان (الان التسجيل مفتوح للمرحلة الثالثة والدور الثاني بحد ادنى 205 درجة لجميع الشعب وللمستنفدين والمتخلفين).

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني هو المسيطر على محركات البحث حتي يتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم وتسجيلها الالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المرتقب أن يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كاملة خلال الأسبوع الجاري فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، لتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من انتهاء التسجيل، حيث ستعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال الأيام من الثلاثاء إلى الخميس من الأسبوع الجاري بحد أقصى.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من أكثر الأمور التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الأول والثاني، حيث يريدون معرفة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والاستعلام عنها لمعرفة الكلية أو المعهد المرشح للطالب.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلانها رسميًا عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنا.
اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.
إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
ستظهر نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

• علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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