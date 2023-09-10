نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يترقبها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والثاني، ويستمر موقع التنسيق في استقبال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني حتى غدا الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد استقبل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 خلال الفترة من الأربعاء 30 أغسطس 2023 وحتى الجمعة 1 سبتمبر ، واستأنف موقع التنسيق الإلكتروني بدءا من اليوم السبت وحتى غدا الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من أكثر الأمور التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الأول والثاني، حيث يريدون معرفة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والاستعلام عنها لمعرفة الكلية أو المعهد المرشح للطالب.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلانها رسميًا عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنا.

اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

ستظهر نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المرتقب أن يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كاملة خلال الأسبوع الجاري فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، لتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من انتهاء التسجيل، حيث ستعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال الأيام من الثلاثاء إلى الخميس من الأسبوع الجاري بحد أقصى.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة 2023 سيكون بعد إجراء التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم لطلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من التنسيق 2023 (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 كاملة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يستمر تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مدة 3 أيام حيث ينتهي غدا الإثنين، إذ ما زالت الفرصة سانحة أمام طلاب الدور الثاني لتسجيل رغباتهم قبل انتهاء مدة التسجيل التي حددتها وزارة التعليم العالي.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة

أولا يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط المذكور.

ثانيًا يسجل الطالب رقم جلوسه والرقم السري.

وفي هذه الخطوة سيظهر أمام الطالب رقم تأكيدي على الشاشة ثم يضغط الطالب على خانة الخطوة التالية.

يبدأ الطالب في تسجيل رغباته مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

يضغط الطالب على كلمة تسجيل عقب الانتهاء من تسجيل الرغبات.

وأخيرا يقوم الطالب بطباعة استمارة الرغبات.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة للدور الثاني بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الأولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من المقرر أن يسجل فيه نحو 83 ألفا و863 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، وأيضا 50 ألفا و983 طالبا وطالبة من الشعبة الأدبية، أي بإجمالي عدد طلاب الثانوية العامة نحو 134 ألفا و846 طالبا وطالبة، بحد أدنى 50% في مجموع الثانوية العامة، حيث مطالب من الطالب الدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة من خلال الرابط موقع التنسيق.