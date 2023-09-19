أعلى من المقاييس الأمريكية.. هكذا أصبح سعر برميل البترول الكويتي

تواصل أسعار النفط العالمية الارتفاع منذ أسابيع متخطية ذروة جديدة، في حدود تسعينية لسعر البرميل بزيادة أو انخفاض طفيف خلال الفترة الماضية.

وفي ذلك، قالت صحف كويتية، إن سعر برميل النفط الكويتي انخفض 32 سنتا فقط ليبلغ 98.06 دولار للبرميل في التداولات الماضية ليوم أمس الاثنين مقابل 98.38 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا لتبلغ 94.43 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا لتبلغ 91.48 دولار.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وواصل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعهما للأسبوع الثالث على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر ويتجهان نحو تحقيق أكبر ارتفاع فصلي لهما منذ الحرب الروسية في أوكرانيا في الربع الأول من 2022.

وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول لدى بي.أو.كيه فايننشال، إن سوق النفط تشهد بعض عمليات جني الأرباح.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023.

وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

من جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.