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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء المصري.. كهربا برفقة حسين الشحات وأكرم توفيق عبر إنستجرام

كهربا و حسين الشخات
كهربا و حسين الشخات واكرم توفيق

شارك اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي ، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

 

وظهر كهربا، في الصورة برفقة حسين الشحات وأكرم توفيق وعلق قائلا: "صباح الخير " ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

 وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام السابعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

 

الأهلي ضد المصري 


ويستهدف الأهلي مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع أول خطوة نحو الحفاظ على درع الدوري.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي الجمعة الماضي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف.

ويفقد الأهلي خدمات محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب الإيقاف لمدة 6 مباريات، بسبب شكاوى تتعلق بأحداث فيمباراة القمة بالدور الأول من الدوري الموسم المنقضي، وحسين الشحات للإيقاف مباراتين، بسبب مشادته مع محمدالشيبي لاعب بيراميدز نهاية الموسم الماضي، وصلاح محسن بسبب تراكم الإنذارات.

ومن المتوقع أن يدفع مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بالفرنسي أنتوني موديست أمام المصري في لقاء اليوم.

على الجانب الآخر، يطمح فريق المصري بقيادة مدربه علي ماهر في تحقيق انطلاقة قوية بخطف نقاط اللقاء الثلاث منالأهلي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وعاد علي ماهر لقيادة المصري خلفا للمدرب ميمي عبد الرازق.

ويدير الحكم محمد عادل لقاء الأهلي والمصري، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل، وجلال أحمد حكمارابعا، وطارق مجدي ومحمد علاء هشام لتقنية الفيديو.

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