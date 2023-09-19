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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال المواجهات مع الاحتلال.. إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق في القدس

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة عدد من الطلبة الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، أن قوات الاحتلال قامت باقتحام البلدة وتمركزت في محيط تجمع المدارس، وأطلقت من خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عشرات الطلبة بحالات الاختناق.

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شباب فلسطينيين، من قلقيلية، وشابا آخر من القدس، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين من مخيم العروب في شمال الخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وصعدت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

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