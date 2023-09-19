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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بينهم "حماقي وأحمد سعد".. تفاصيل حفلات نجوم الأغنية العربية في "موسم الكويت"

صدى البلد

تنطلق مساء الخميس المقبل، أولى حفلات موسم الكويت من إنتاج وتنظيم "باشا غروب" بحفل استثنائي يجمع بين النجوم أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي.

وسيكون عشاق الطرب على موعد مع حفل آخر طرفاه النجم محمد حماقي والفنانة أصيل هميم، تركيبة غنائية استثنائية تجمع بين نجوم الأغنية العربية بشتى الألوان الموسيقية ويقدمه كلا من الاعلامين المميزين عبدالله مالك الله وأسرار السعيد، ويشارك النجوم في وصلاتهم الغنائية المتالق أحمد عصام وهو الأشهر فى عالم المؤثرات البصرية.

ويعد "موسم الكويت" رهان جديد للمنتج حسين موسى الذي يمضي قدما في مشروعه الفني الذي يرتكز على استقطاب نجوم الأغنية وتقديمهم بصورة مغايرة عن السائد بالاشتغال على عناصر الإبهار البصري والديكورات الضخمة للمسرح وأحدث التقنيات لإخراج الحفلات بشكل مميز.

ومن جانبه، قال موسى في بيان صحفي، إن العمل يجرى على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح الذي يشهد إطلالة نجوم "موسم الكويت"، لافتا الى أن ثمة العديد من المفاجآت التي سيشهدها الحفل فضلا عن الفقرات المتنوعة لفرسان الليلتين.

وأكد موسى، أن حفلات الموسم تعكس قيمة ومكانة الكويت على خارطة الترفيه العربية وأن المهرجان امتدادا شرعيا للعديد من المشاريع المماثلة التي شهدتها الكويت منذ سنوات، مشيرا الى أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن الحفلات الأخرى التي سيعلن تفاصيلها لاحقا.  

ويغني أحمد سعد بالحفل مجموعة مميزة من الأغنيات التي حققت نجاحا مع الجمهور، كما يستعد الفنان محمد حماقي ورامي صبري وأصيل وبدر الشعيبي بجدول دسم من الأغاني للحفل، لاسيما وأن إطلالتهم في الكويت لها خصوصيتها في ظل تفاعل الجمهور الكويتي مع نجوم "موسم الكويت" الذي تنظمه باشا غروب.

كما يجهز الفنان بدر الشعيبي للعديد من المفاجآت خلال الحفل في ظل تألقه الفترة الماضية وحرصه على انتقاء مجموعة من الأغنيات المختلفة عن السائد ما وضعه في مكانة مختلفة بين أقرانه من جيل الشباب.

أحمد عصام أحمد سعد النجم محمد حماقي محمد حماقي بدر الشعيبي

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