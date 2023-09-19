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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يستقبل رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية وسفير دولة جنوب أفريقيا

صدى البلد

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بديوان عام المحافظة لوبابالو أوسكار مابويان رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا و الوفد المرافق له وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات.

جاء ذلك  بحضور الدكتورعبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة ورئيس الغرفة التجارية .


ضم الوفد السفير جوزيف نتشيكيوانى سفير جنوب أفريقيا بجمهورية مصر العربية و عضو المجلس التنفيذى لتنمية الريف والإصلاح الزراعى بالمقاطعة ، والعمدة التنفيذى لبلدية مباشي المحلية وعدد من المسئولين بالسفارة والمقاطعة .


و فى بداية اللقاء رحب المحافظ برئيس وزراء كيب الشرقية علي أرض السويس وأكد على عمق العلاقات بين مصر و جنوب أفريقيا.


و تحدث عن الطبيعية و السياحة بمصر مؤكدا أن محافظة السويس تتميز بطبيعة متميزة و تشمل خمس موانئ بحرية و موانئ للبترول و تقع على رأس خليج السويس و بها المدخل الجنوبى لقناة السويس و سميت قناة السويس نسبة لمحافظة السويس فهى من أقدم المدن فى جمهورية مصر العربية و يمتد تاريخها منذ بداية الحضارة المصرية القديمة واستمرت محافظة السويس فى التقدم على مدار العمر و  تشتهر بصيد الأسماك بالأضافة الى انها محافظة بترولية.

 

أوضح المحافظ أن السويس تحتوى على منطقتين اقتصاديتين منها المنطقة الأقتصادية لقناة السويس و هى منطقة تمتد على مساحة ضخمة و مرفقة بالكامل و بها جميع الخدمات و أن معظم الدول استقلت مساحات بالمنطقة الأقتصادية و أنشأت منطقة خاصة بها مثل الصين (تيدا) و المنطقة الروسية بالإضافة إلى العديد من المصانع الفرنسية و أيضا المنطقة الأقتصادية التابعة للمنطقة العمرانية حيث تحتوى على صناعات متعددة و مختلفة و أوضح صقر أن قارة أفريقيا محظوظة بإقامة صناعات فى المنطقة الأقتصادية لقناة السويس لما تقدمه المنطقة الأقتصادية من حوافز استثمارية ومرونة في مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات المقدمة للمستثمرين فضلاً عن سهولة النفاذ للأسواق الخارجية، بجانب وفرة الأيدى العاملة الماهرة مشيرًا إلى مراكز التدريب المهنية والتقنية التي تخدم المشروعات داخل المنطقة.


و فى اللقاء تم مناقشة الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات و تنمية التعاون المشترك في بعض المجالات وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وجمهورية جنوب أفريقيا والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الأعمال في البلدين للدفع بهذه العلاقات من خلال الغرف التجارية المصرية ونظيراتها الجنوب افريقية ومؤكدا على متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين منوها بالفرص الاستثمارية الكبيرة ومجالات التعاون في مختلف القطاعات وبخاصة القطاع الزراعي و الصناعى حيث أشار للخبرات الكبيرة التي تتمتع بها جمهورية جنوب أفريقيا في مجال الاستصلاح الزراعى و صناعة السيارات و أن مصر على اتم الاستعداد بأن تكون هى و جميع دول أفريقيا يد واحدة.


من جانبه أعرب رئيس وزراء كيب الشرقية عن سعادته بهذا اللقاء و عن تواجده بمصر و بمحافظة السويس  موجها الشكر للواء عبد المجيد صقر على حفاوة الأستقبال..مشيداً بما تم من تطوير فى البنية التحتية و الطرق و غيرها ..مؤكداً على ضرورة تعزيز التبادل التجاري وتفعيل التعاون الاقتصادي للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة ومجالات التعاون المتاحة في البلدين وقال إن بلاده تولي العلاقة الاقتصادية مع مصر اهتماما خاصا نسبة لكونها مركز ثقل اقتصادي عربي ودولي وبها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن لجنوب أفريقيا الدخول فيها كما أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية مشجعة لحد كبير.


وفي اللقاء تبادل محافظ السويس ورئيس مقاطعة كيب الشرقية الدروع، و عقب اللقاء توجه  لوبابالو أوسكار مابويان رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا و الوفد المرافق له للغرفة التجارية لمحافظة السويس و تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالتجارة و الأستثمارات و الصناعات المختلفة و مشاركة الأفكار بين الغرف التجارية بين البلدين و تعزيز سبل التعاون.

الاقتصاد الإصلاح الاستثمار التبادل التعاون التنفيذي الجديد الحضارة المصرية

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