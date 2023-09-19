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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرارة غير مألوفة | اندلاع ظاهرة إل نينيو في أستراليا

صدى البلد

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا اليوم الثلاثاء تشكل ظاهرة إل نينيو المناخية المرتبطة عموما بارتفاع في درجات الحرارة وموجات جفاف شديدة قد تتسبب في اندلاع حرائق غابات مدمرة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي هذا الإعلان الذي يؤكد توقعات وكالات أرصاد جوية أخرى، فيما تسجل البلاد درجات حرارة غير معتادة.

وقال الخبير المناخي كارل براجانزا لفرانس برس إن ظاهرة إل نينيو حلت في المحيط الهادئ، تزامنا مع موجة الحر الربيعية غير الاعتيادية التي تؤثر حاليا على شرق أستراليا.

وأكد أن هذه الظاهرة المناخية ستساهم في ارتفاع حرارة المحيطات التي تشهد درجات حرارة قياسية منذ أبريل الماضي.

وأوضح "هذا الصيف (الأسترالي) سيكون أكثر حرا من المتوسط، وبالتأكيد أكثر حرا مما كان عليه في السنوات الثلاث الماضية".

وقدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في يوليو الماضي، احتمال تشكل هذه الظاهرة خلال النصف الثاني من العام 2023 بنسبة 90 %.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس إن "وصول ظاهرة إل نينيو سيزيد بشكل كبير من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية والتسبب في المزيد من موجات الحر الشديد في الكثير من مناطق العالم وفي المحيطات".

وتحدث ظاهرة إل نينيو في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وعادة ما تستمر من تسعة إلى 12 شهرا.

بدوره، قال عالم المناخ أندرو كينج من جامعة ملبورن، إن ظاهرة إل نينيو تزيد من خطر اندلاع الحرائق وموجات الجفاف في مناطق معينة من أستراليا.

وأضاف "الطقس الحار الاستثنائي الذي نشهده حاليا في جنوب شرق أستراليا قد ينذر بظروف أكثر شدة قد تتضاعف خلال الأشهر المقبلة".

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حرارة غير مألوفة | اندلاع ظاهرة إل نينيو في أستراليا

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