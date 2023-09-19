على مدار يومين.. تدريب مقيمي التميز الحكومي بجامعة بنى سويف

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجائزة مصر للتميز الحكومي، تدريب المقيمين بكليات الجامعة المختلفة على رفع طلبات الترشح الخاصة بكلياتهم، تمهيدا للمشاركة في جائزة مصر ، لمدة يومين .



حاضر في التدريب الدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي والأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتور حازم شرف الدين استشاري التميز والجودة والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الفيوم .

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء فريق إدارة الجائزة الداخلية بالجامعة هم الدكتورة نسرين حسام الدين مسؤول الإعلام والتواصل ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع، والدكتور فهد كمال الدين مسؤول الدعم التكنولوجي ومدير وحدة تصميم وتطوير البرمجيات ووكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد بهيج مسؤول التقييم ومدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

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