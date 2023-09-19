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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جسر الخير.. الكويت ترسل سادس طائرة إغاثة لليبيا بإجمالي 50 طن مساعدات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقلعت اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار دانيال. 

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرحلة انطلقت بالتعاون مع ثمان جمعيات خيرية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والشؤون الاجتماعية والخارجية

 

وأكد الثويني أن متضرري الإعصار من الشعب الليبي بأمس الحاجة للمستلزمات الطبية في ظل إنتشار الأوبئة والأمراض المختلفة جراء الكارثة الإنسانية هناك

 

وأضاف أن المستلزمات الطبية العاجلة تعد استمرارا للعمل الإغاثي الكويتي الرامي لمساعدة الأشقاء الليبيين داعيا إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والخيرية في البلاد لمد يد العون والمساعدة إلى ليبيا

 

وذكر أن الجمعيات الخيرية المشاركة هي الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية و(احياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و (عبدالله النوري) و(العون المباشر) و(صندوق إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية)

 

من جهته قال رئيس قطاعي البرامج والمشاريع والموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب في تصريح مماثل إن المساعدات الإغاثية الأخيرة تستدعي أن تتضمن مساعدات طبية ضرورية وعاجلة بهدف تفادي الأزمة الصحية وتفاقمها هناك. 

وكانت طائرة الإغاثة الكويتية الأولى حطت في ليبيا الأربعاء الماضى وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية الخميس الماضي وعلى متنها 41 طنا فيما بلغت حمولة كل من الطائرات الثالثة والرابعة والخامسة 10 أطنان لكل منها والتي أقلعت تواليا أيام السبت والأحد والإثنين محملة بالمواد الطبية والإغاثية المتنوعة. 

الجسر الجوي الكويتي ليبيا عمر الثويني الشعب الليبى

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