مصرع العشرات.. الحكومة الإثيوبية تواصل استهداف المدنيين في ولاية أوروميا

لقي عشرات السكان الإثيوبيين في ولاية أوروميا مصرعهم بسبب غارة شنتها القوات الحكومية بطائرة بدون طيار.

وقال السكان إن العديد من المدنيين قتلوا في هجمات بطائرات بدون طيار في مدينة ديمبي ومنطقة كواريت بمنطقة غرب جوجام التابعة لولاية أوروميا أمس الاثنين.

وكشف أحد السكان المحليين الذين يعيشون في منطقة القواريت، وطلب عدم ذكر اسمه حفاظًا على سلامته، إن هجومًا بطائرة بدون طيار نفذ على مكانين، مضيفا "تم استهداف أشخاص مسالمين كانوا يسافرون بأعداد كبيرة"، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وأوضح أن "30 شخصا على الأقل قتلوا" في الهجوم، مؤكدا أنهم زاروا المناطق التي وقع فيها الهجوم بطائرة بدون طيار، وهو مكان بعيد عن منطقة القتال، وحيث لا يوجد أي نشاط للمسلحين في الوقت الحالي.

وأوضح سكان المنطقة لإذاعة "بي بي سي" إنه كان هناك تبادل لإطلاق النار مع مسلحي فانو عند مخرج المدينة.

ويقول نفس المواطن أيضاً إن الحرب بدأت من جديد لأن أفراد قوات الدفاع يتنقلون في القرى الريفية خارج المدينة ويضايقون السكان من خلال مطالبتهم بـ "إحضار الأسلحة".

وأضاف أنه لا تزال هناك حرب مستمرة في الجزء الغربي من المدينة ولا تشهد المدينة أي نشاط.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ذكرت مؤخرا أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن الحكومية في بعض مناطق منطقة أمهرة على أساس "أن لديك أسلحة مخبأة وتحضرها".

وأعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن عمليات القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية فيما يتعلق بالنزاع الدائر في بعض مناطق إقليم أمهرة، خطيرة للغاية.