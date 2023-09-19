من 140 جنيها.. اعرف آخر أسعار حلاوة المولد بالأسواق| فيديو

أيام قليلة ويحتفل المصريون على طريقتهم الخاصة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتعد حلوى المولد والعروسة والحصان آحد مظاهر ذلك الاحتفال.

ورصدت عدسة صدى البلد جولة من داخل أحد الأسواق، لمعرفة آخر الأسعار واجدد الأنواع.

أسعار حلاوة المولد

وجاء سعر كيلو الفولية والسمسمية والحمصية ١٥٠ جنيهاً للكيلو، والملبن السادة ١٠٠ جنيها للكيلو، والنوجا بالبندق ١٧٥ جنيهاً للكيلو.

بينما الشكلمة ١٧٠ جنيهاً للكيلو، وملبن عين الجمل ٣٠٠ جنيهاً، والهريسة ب ١٣٠ جنيهاً للكيلو.

وعن أسعار العلب المشكلة تبدأ من ١٤٠ جنيهاً وحتى ٣٣٠ جنيهاً، وتبدأ أسعار عرائس المولد من ١٠٠ جنيهاً وتزيد حسب الحجم والشكل.

ويوجد اقبال كبير على شراء حلوى المولد، لاستقبال تلك المناسبة بالحفاظ على العادات المحفوظة في الاذهان. https://fb.watch/n9qm7vBrxq/?mibextid=qC1gEa