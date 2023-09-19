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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من العراق ضد المعارضة الإيرانية .. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات العراقية اليوم (الثلاثاء) إخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي الموجودة قرب الحدود مع إيران، ونشر قوات الحدود العراقية في تلك المناطق.

وقالت اللجنة العراقية العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك مع إيران في بيان "بناء على التزام جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الأمني المشترك ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية (العراقية) وحكومة الإقليم (إقليم كردستان) واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع إيران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي".

 

ووقع العراق وإيران في شهر مارس الماضي اتفاقا أمنيا بعد شكوى إيران من تسلل المعارضة لها من الحدود العراقية في إقليم كردستان وتهديد أمنها، وذلك وفق ما نشرته الصحف العراقية.

 

وتضمن الاتفاق منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين وفقا للقانون ونزع سلاح المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان وإزالة معسكراتهم والتنسيق بين البلدين لحماية الحدود، وأكد البيان أن مجاميع المعارضة الإيرانية تم نقلها إلى مكان بعيد عن الحدود وتم نزع أسلحتها، تمهيدا لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، مبينا أن قوات الحدود العراقية انتشرت بتلك المناطق ورفعت العلم العراقي.

 

وأضاف أن العراق يؤكد أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين وأن يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل أي خلاف أو خرق يحصل، وأن الحوار هو الطريق الأسلم لحل أي مشاكل أو خلافات تعزيزا للعلاقات، فيما صف البيان إخراج هذه المجاميع من الانفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيدا عنها بأنه "خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم وإكمال تنفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق"، داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن التصريحات السلبية ودعم العمل المشترك والتعاون المستمر لما فيه مصلحة البلدين.

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