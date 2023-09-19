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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"60 جنيه".. أول فيلم قصير يفتتح مهرجانا عربيا

فيلم 60 جنيه
فيلم "60 جنيه"

يفتتح فيلم "60 جنيه" للمخرج والمؤلف عمرو سلامة وبطولة مغني الراب زياد ظاظا، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تُقام في الفترة بين 13 إلى 20 أكتوبر، ليصبح أول فيلم قصير يفتتح مهرجان عربي، كما ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة حيث يشهد عرضه العالمي الأول.


"60 جنيه" بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد طارق بيومي ومونتاج أحمد حافظ.


وتدور أحداثه حول زياد المراهق الذي يعاني هو وعائلته من العنف الأسري الذي يمارسه والده، وتعتبر موهبة زياد في تأليف كلمات الأغاني هي طريقته الوحيدة للهروب من واقعه.. وعندما يتصاعد التوتر حتى يصل إلى الذروة، يأخذ على عاتقه مهمة تخليص عائلته من المعاناة إلى الأبد.

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