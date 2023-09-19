أردوغان: إسرائيل لن تنعم بالسلام حتى تقوم دولة فلسطينية على حدود 1967

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تنعم بالسلام حتى تقوم دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

وأضاف أردوغان خلال كلمته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، أن تركيا ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه وتسعى لضمان احترام الوضع التاريخي للقدس.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يجب التوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يسود السلام في الشرق الأوسط.

وعلى جانب آخر، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن المعاناة في منطقة الشرق الأوسط سوف تستمر لحين حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف الملك عبدالله الثاني خلال كلمته في الدورة الـ78 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، أنه إذا استمرت الضبابية تحيط بمستقبل الفلسطينيين، سيكون من المستحيل الاتفاق على حل سياسي لهذا الصراع.

وأشار العاهل الأردني: "علينا حماية الشباب الفلسطينيين من المتطرفين الذين يستغلون إحباطهم ويأسهم، وذلك عبر ضمان استمرار انخراطهم في المدارس التي ترفع راية الأمم المتحدة، وإلا فسيكون البديل رايات الإرهاب والكراهية والتطرف".