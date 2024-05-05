شاهد ماذا حدث لمريض الزهايمر حين عزفت ابنته مقطوعة يحبها | فيديو

أظهرت لقطات عاطفية قيام إحدى المتسابقات في برنامج The Piano بتشغيل أغنية تقليدية لوالدها المصاب بمرض الزهايمر - وتذكر الكلمات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تقام الحلقة الثانية من برنامج القناة الرابعة في محطة كارديف المركزية، حيث يقوم عازفو البيانو اللامعون في جميع أنحاء البلاد بعرض مواهبهم.

في حلقة الأحد، شهدت المضيفة كلوديا وينكلمان والحكام ميكا ولانج لانج أداءً خامًا بشكل لا يصدق من قبل نيريس من كيرفيلي، التي قامت بتشغيل أغنية ويلزية تقليدية لوالدها.

غنت نيريس عاطفيًا أغنية "Anfoanf Angel" التي تعني "سأرسل ملاكًا" - والتي كانت تغنيها مع والدها الذي يبلغ الآن 90 عامًا ويعاني من مرض الزهايمر.

بينما كانت تعزف النغمة الجميلة، انضم المارة في المحطة إلى صوت نيريس الملائكي، الذين كانوا في الواقع جوقة ذكورية وبدأوا في الغناء بانسجام معها.

وبينما واصلت نيريس اللعب، كان من الممكن رؤية ميكا والدموع في عينيه، وهو يصرخ: "أشعر بالقشعريرة".

تغلبت عليه العاطفة، حتى أنه سارع إلى عناق نيريس في نهاية العرض، واصفًا أدائها بأنه "سحر مطلق"، بينما قالت نيريس إنها "عاجزة عن الكلام" بسبب رد فعل المغنية جريس كيلي.

تعد Cardiff Central هي أصغر محطة ذهبت إليها المجموعة حتى الآن في بحثها عن أفضل عازفي البيانو الهواة في المملكة المتحدة، وقد أعطت إحساسًا أكثر حميمية للعروض.

وفي مكان آخر من حلقة ليلة الأحد، فوجئت كلوديا وميكا ولانغ لانغ بثلاثة توائم ورجل على دراجة بيانو يغني عن الكونكر.