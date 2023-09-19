بعد فوز الأهلي برباعية .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

شارك الإعلامي أحمد شوبير ، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعد فوز الاهلي برباعية أمام المصرى بالدورى الممتاز .

وكتب شوبير : " في رأيك - من هو نجم مباراة الأهلي والمصري؟

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

افتتح المغربي رضا سليم الأهداف بتسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 44.

وأضاف بيرسى تاو الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأرسل إمام عاشور تمريرة سحرية تصل لـ بيرسى تاو الذى توغل من الناحية اليمنى وسددها بإتقان لتسكن شباك المصري في الدقيقة 74.

وعزز الأهلي من الاهداف وسجل الرابع بتسديدة كريم فؤاد بكرة قوية تسقط من يد محمود جاد حارس المرمي وتمر من تحت قدمه.