خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث يواصل الطلاب تسجيل الرغبات اليوم الثلاثاء، على يكون موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

-يتم الدخول على موقع تنسيق الدبلومات من خلال الضغط هنــا .

-يتم كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

- يوضع الرقم السري الخاص بالطالب ويحصل على نتيجته فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد عقب ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

يتقدم الطلاب على الكليات المعاهد التي ترشحوا لها بعد الإعلان عنها ببعض الأوراق التي يجب تجهيزها، وتتمثل في:

-تحضير استمارة شهادة الدبلوم الفني التي يحصل عليها الطالب من المدرسة.

-أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-6 صور شخصية.

-نموذج 6 جند للشباب.

-وشهادة الحصول على لقاح كورونا.

-ملف بلاستيكي لوضع الأوراق المطلوبة به، وتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم الترشح لها مع طبع بطاقة الترشيح.

ومازال للطلاب فرصة التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، من خلال الخطوات الآتية:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هــــنــــا.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتزامن مع تسجيل طلاب الشهادات الفنية، رغباتهم في تنسيق الدبلومات عبر موقع التنسيق الإلكترونيلـ تسجيل الرغبات.

وأكد المصدر حول موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أنها ستعلن بعد غلق تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني بيومين أو ثلاثة، حيث ينتهي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023.