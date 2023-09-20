عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

أحالت جهات التحقيق المُختصة متهمين “رجل وزوجته” إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بمُواقعة إناث بغير رضاهن.

وشهدت إحدى الضحايا فى التحقيقات قائلة: "اللي كان بيطلبه مني بعمله واتصورت مع زوجته في علاقة في الحمام وكان في بيتها وحسيت إني كأني لعبة في إيده بيحركها زي ما هو عايز زي الدُمية، ويطلب اللي هو عايزه، وطلبه كان مُجاب، وكان غصب عني، وربنا يسامحني وربنا ينتقم منه زي ما دمرني ودمرهم وضحك علينا كلنا"..

وأضافت خلال التحقيقات : “عرفت بعد كدا إن أي واحدة تعجبه يدخل عليها بحيلة أنها تعبانة والطالع بتاعها مش كويس.. وهى نفس الطريقة التى استخدمها معي حيث استخدم زوجته وطلب منها تتواصل معي، وقالت لي معمول لك عمل سفلي، وطلبت مني أتواصل مع الشيخ الذى هو زوجها وماكنتش أعرف بحجة أنه راجل ”سره باتع"، وحدثتني عن كراماته ثم بدأت أتواصل معاه.. ثم بدأت تتطور طلبات المتهم منها لتحقيق غايته من الإتجار، وهو الاستغلال الجنـ ــسي وعرفت بعد ذلك أنه صوّرني مع زوجته، وأنا عارية، ثم بعد ذلك عرفت أنه طلب من زوجته أن تفعل ذلك لأنها كانت تصوّرني وأنا معها على السرير، ولما سألتها ليه؟ قالت لي للذكرى ثم بعد ذلك طلب أن ينام معي لأن هناك "جـ ـن" لن يخرج إلا بالعلاقة ثم حدث ذلك، وبعدها طلب مني أن أقيم معه علاقة وزوجته معنا ووافقت، لأني كنت أريد أن أطرد الجـ ـن وأعود لزوجي الذى يعمل فى الخليج".

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم والمتهمة مارسا الفجـ ـور معًا وذلك من أجل التحصّل على الأموال وابتزاز سيدات مُستغلين أوهامًا لديهم أو حاجة إنسانية مُدعين قدرتهما على الشفاء وحل المشكلات، حيث انتحل المتهم الأول صفة شيخ وأنه يقوم بفك الأعمال والصلح بين الأزواج .

