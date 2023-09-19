استشاري نفسي: القصص من نوعية سفاح الجيزة تجذب المراهقين.. فيديو

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، تعليقا على مسلسل "سفاح الجيزة"، إن مثل هذه القصص تجذب المراهقين، خاصة أن تنفيذ الحكم على المتهم الحقيقي لم يصدر بعد، متابعا أن عدم إصدار الحكم على المتهم خلق نوعا من التشويق والإثارة عند الجمهور.

وتابع "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الناس دائما تبحث عن الإثارة والتشويق، خاصة أن الورق والإخراج كانوا جيدين.

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وأكمل أن الشخصية السيكوباتية تجذب الناس في المسلسلات، ودائما كل ما هو غريب يعطي نوعا من التشويق والإثارة.



